Coronavirus Puglia: 20 Comuni in zona arancione. La protesta dei sindaci: il prefetto li convoca (Di martedì 8 dicembre 2020) I sindaci dei Comuni di Barletta, Andria, Bisceglie e Spinazzola contestano l'inserimento dei loro Comuni nella zona arancione a causa del Coronavirus. In particolare, l'ordinanza regionale... Leggi su ilmattino (Di martedì 8 dicembre 2020) Ideidi Barletta, Andria, Bisceglie e Spinazzola contestano l'inserimento dei loronellaa causa del. In particolare, l'ordinanza regionale...

FabioCasalucci : RT @GioMat86: *9646 tamponi* Bollettino #Coronavirus 8 dicembre, in #Puglia 915 casi: 119 nel foggiano, più sei decessi #covid_19 #Foggia… - CassanoLiveIt : #Cassano Coronavirus, 915 casi positivi su 9646 test in Puglia. 23 decessi nelle ultime 24 ore - rep_bari : Coronavirus, in Puglia 915 casi su quasi di 10mila tamponi. Le vittime sono 23 [aggiornamento delle 15:21] - PasqualeCacace5 : RT @sportface2016: LIVE - #Coronavirus, i dati odierni e il bollettino in #Puglia -