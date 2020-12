Coronavirus, i primi vaccinati in Occidente: lei è una 90enne, lui si chiama William Shakespeare (Di martedì 8 dicembre 2020) La 90enne Margaret Keenan di Enniskillen, nell'Irlanda del Nord, è diventata la prima persona in Occidente a ricevere il vaccino Pfizer/BioNTech contro il Covid-19. Le è stato somministrato allo ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 8 dicembre 2020) LaMargaret Keenan di Enniskillen, nell'Irlanda del Nord, è diventata la prima persona ina ricevere il vaccino Pfizer/BioNTech contro il Covid-19. Le è stato somministrato allo ...

nytimes : Sindrome del sopravvissuto, rabbia, ripensamenti e incubi. Queste sono solo alcune delle cose che tormentano gli ab… - davidegrandi63 : @cyberpanc @BarillariDav buongiorno, le curve dei contagi, dei ricoverati e (forse) dei morti stanno GIÀ calando. I… - infoitinterno : Coronavirus nel mondo, primi vaccini negli Usa possibili già da venerdì - tuttoatalanta : Covid-19: in arrivo in Israele i primi lotti del vaccino Pfizer - FromZeroItalia : RT @FromZeroItalia: 201207 [INFO] La 41st Blue Dragon Film Awards inizialmente programmato per il 11 di Dicembre, verrà posticipato ai p… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus primi Coronavirus, i primi vaccinati in Occidente: lei è una 90enne, lui si chiama William Shakespeare TGCOM Crisanti: troppi errori, l’Italia sarà “prima per morti da Covid in Europa”

Secondo il microbiologo Andrea Crisanti "La terza ondata in queste condizioni è una certezza", e per questo "ci attende un inverno preoccupante".

Covid Milano, bollettino di oggi 8 dicembre

Contagi in calo nel capoluogo lombardo e nelle altre province, Se il trend dovesse mantenersi la regione potrebbe passare in zona gialla da venerdì 11 dicembre ...

Secondo il microbiologo Andrea Crisanti "La terza ondata in queste condizioni è una certezza", e per questo "ci attende un inverno preoccupante".Contagi in calo nel capoluogo lombardo e nelle altre province, Se il trend dovesse mantenersi la regione potrebbe passare in zona gialla da venerdì 11 dicembre ...