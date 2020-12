Cashback e la Pa digitale, quando l'app diventa flop (Di martedì 8 dicembre 2020) Cashback , male la prima. L’esordio dei rimborsi si è consumato tra le polemiche per i problemi registrati dagli utenti sull' app IO , sulla quale non è stato possibile caricare i dati dei sistemi... Leggi su feedpress.me (Di martedì 8 dicembre 2020), male la prima. L’esordio dei rimborsi si è consumato tra le polemiche per i problemi registrati dagli utenti sull' app IO , sulla quale non è stato possibile caricare i dati dei sistemi...

BentivogliMarco : Quando l'innovazione la si ingaggia in qualche aperitivo e' normale usare il digitale con approccio burocratico.… - AlessLongo : Stamattina, giorno in cui i cittadini vorrebbero cominciare ad accumulare il rimborso di 150 euro - e hanno tempo f… - RiminiFuturo : App #Io per cashback: la sezione Portafoglio è in manutenzione, ci scusiamo per il disagio. E' stata attivata ieri… - LucaColombo : RT @BentivogliMarco: Quando l'innovazione la si ingaggia in qualche aperitivo e' normale usare il digitale con approccio burocratico. Ma… - setteBIT : Della (ennesima) figuraccia digitale governativa, stavolta con l’#IOapp, abbiamo già documentato il pessimo esordio… -