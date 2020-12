Boschi: “Il premier non può sostituire il governo con una task force” (Di martedì 8 dicembre 2020) Maria Elena Boschi ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera criticando il comportamento del premier Conte. “Non abbiamo voluto dare i pieni poteri a Salvini, non intendiamo darli a Conte” Una frase, quella di Maria Elena Boschi, che ben sintetizza le tensioni interne alla maggioranza riguarda il Recovery Fund e il Mes. Dichiarazioni rilasciate nel L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di martedì 8 dicembre 2020) Maria Elenaha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera criticando il comportamento delConte. “Non abbiamo voluto dare i pieni poteri a Salvini, non intendiamo darli a Conte” Una frase, quella di Maria Elena, che ben sintetizza le tensioni interne alla maggioranza riguarda il Recovery Fund e il Mes. Dichiarazioni rilasciate nel L'articolo proviene da Inews.it.

lucianonobili : Boschi: «Il governo rischia la rottura? Spero di no, ma temo di sì. Non diamo i pieni poteri a Conte»… - Corriere : Boschi: «Il governo rischia la rottura? Spero di no, ma temo di sì. No pieni poteri a Conte» - Corriere : Boschi: «Il governo rischia la rottura? Spero di no, ma temo di sì. No pieni poteri a C... - lmonticone2 : @stopcensura2020 Io che do ragione alla Boschi.... Esco a fare un tampone di controllo perché può essere solo il Covid. - MariaAversano1 : RT @Moonlightshad1: Ieri Renzi su Repubblica, oggi Boschi sul Corriere. Deve essere proprio fondamentale il parere di quelli del 2%, visto… -

