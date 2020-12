Barcellona-Juventus 0-3: doppio Ronaldo e super McKennie per il primato (Di martedì 8 dicembre 2020) Lezione di CR7 in casa del rivale Messi e sorpasso in classifica, decisivo per il sorteggio degli ottavi. Messi scambia la maglia con un ottimo Buffon Leggi su corriere (Di martedì 8 dicembre 2020) Lezione di CR7 in casa del rivale Messi e sorpasso in classifica, decisivo per il sorteggio degli ottavi. Messi scambia la maglia con un ottimo Buffon

juventusfc : ?? Qui Camp Nou ?? Sta per iniziare la conferenza stampa di @Pirlo_official e @bonucci_leo19 ?? LIVE (e on demand)… - juventusfc : ?????????????????? ?? ???????????????????? ?? - OptaPaolo : 1 - La #Juventus è la prima squadra italiana nella storia a segnare tre gol al Barcellona in trasferta in competizi… - MarcoSforzato : RT @SkySport: ?? BARCELLONA – JUVENTUS 0-3 Risultato finale ? ? rig. #Ronaldo (13’) ? #Mckennie (20’) ? rig. #Ronaldo (52’) ?? - marajukebox : Almanacco del giorno: Accade giorno 8 dicembre 2020 40° anniversario dalla morte di John Lennon La Juventus batte… -