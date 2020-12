8 dicembre: negozi aperti o chiusi? Tutte le informazioni (Di martedì 8 dicembre 2020) L’8 dicembre è un giorno di festa: uffici e scuole chiuse, restano però aperti supermercati e negozi. A riposo i centri commerciali. Gli unici esercizi in attività nei centri commerciali saranno supermercati, alimentari, farmacie, parafarmacie, sanitari, tabacchi, edicole e negozi di fiori e piante. 8 dicembre: supermercati e negozi Minimarket, super e ipermercati saranno regolarmente aperti. Alcuni esercizi commerciali potrebbero lavorare solamente per mezza giornata. Il consiglio è di consultare i siti internet delle varie catene per evitare brutte sorprese. Esercizi di Roma Nella giornata di oggi 8 dicembre i centri commerciali della Capitale (RomaEst, Euroma2, Porta di Roma, Parco Leonardo ecc.) saranno ovviamente ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 8 dicembre 2020) L’8è un giorno di festa: uffici e scuole chiuse, restano peròsupermercati e. A riposo i centri commerciali. Gli unici esercizi in attività nei centri commerciali saranno supermercati, alimentari, farmacie, parafarmacie, sanitari, tabacchi, edicole edi fiori e piante. 8: supermercati eMinimarket, super e ipermercati saranno regolarmente. Alcuni esercizi commerciali potrebbero lavorare solamente per mezza giornata. Il consiglio è di consultare i siti internet delle varie catene per evitare brutte sorprese. Esercizi di Roma Nella giornata di oggi 8i centri commerciali della Capitale (RomaEst, Euroma2, Porta di Roma, Parco Leonardo ecc.) saranno ovviamente ...

ClaudioBaglioni : IN QUESTA STORIA CHE È LA MIA il nuovo album di Claudio Baglioni dal 4 dicembre in tutti i negozi di dischi e pe… - ultimenotizie : Secondo la Bild, la cancelliera tedesca Merkel vuole chiudere dal 27 dicembre fino al 3 o al 10 gennaio la maggior… - gazzettamantova : Non solo online: a Mantova l'arte colorerà cinema e teatri chiusi Con “Unlock #restArt” opere sulle bacheche delle… - occhio_notizie : Ecco i negozi aperti e quelli chiusi oggi - cjmimun : Vacanze di Natale piu' lunghe, e negozi chiusi, dopo il 27 dicembre. È lockdown duro che avrebbe in agenda Angela M… -