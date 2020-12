Wanda Nara, io sto con Luciana Littizzetto. Ecco perché (Di lunedì 7 dicembre 2020) Luciana Littizzetto è una donna molto intelligente. S’è inventata una comicità che prima non esisteva, ha sdoganato una quantità di cose, tra cui la famosa “Jolanda” che – vi ricordo – designa praticamente l’indicibile, specie in tv e in fascia protetta. E persino il duetto col seminarista Fazio: lei osa e affonda lui suda freddo e indietreggia, lei appella lui silenzia, lei si fa beffe lui si dissocia. Lei, insomma, rovescia tutta la consueta dinamica maschio alfa presentatore-donna beta decorazione e le siamo davvero grate di questo. Ovvio che debordi e fondi gran parte della sua ironia sull’iperbole ardimentosa e sull’azzardo linguistico, sul riferimento sessuale e corporale, sul cattivo gusto continuamente costeggiato e citato, proprio per esercitare il suo rovesciamento dei cliché. Oggi, infatti, dopo il criticatissimo intervento su ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 7 dicembre 2020)è una donna molto intelligente. S’è inventata una comicità che prima non esisteva, ha sdoganato una quantità di cose, tra cui la famosa “Jolanda” che – vi ricordo – designa praticamente l’indicibile, specie in tv e in fascia protetta. E persino il duetto col seminarista Fazio: lei osa e affonda lui suda freddo e indietreggia, lei appella lui silenzia, lei si fa beffe lui si dissocia. Lei, insomma, rovescia tutta la consueta dinamica maschio alfa presentatore-donna beta decorazione e le siamo davvero grate di questo. Ovvio che debordi e fondi gran parte della sua ironia sull’iperbole ardimentosa e sull’azzardo linguistico, sul riferimento sessuale e corporale, sul cattivo gusto continuamente costeggiato e citato, proprio per esercitare il suo rovesciamento dei cliché. Oggi, infatti, dopo il criticatissimo intervento su ...

