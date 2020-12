The Mandalorian prende a piene mani dai videogiochi e il nuovo temibile nemico lo dimostra (Di lunedì 7 dicembre 2020) Se siete tra coloro che apprezzano la serie TV The Mandalorian, allora probabilmente avete notato come una serie di nemici sia liberamente ispirata ad alcuni videogiochi dell'universo di Star Wars. ATTENZIONE SPOILER: se non siete al pari con le puntate e non volete rovinarvi la sorpresa, non proseguite oltre! Nel capitolo 14 di The Mandalorian, il malvagio capo dell'Impero Moff Gideon invia una squadra di Dark Trooper su un pianeta chiamato Tython per rapire il povero vecchio Baby Yoda. Questi Dark Trooper sono droidi minacciosi di colore nero con gli occhi rossi che sembrano costruiti per scopi cattivi. Sono stati mostrati nel capitolo 12, ma lo spettacolo della scorsa settimana ha rivelato i Dark Troopers per quello che sono: robot che sembrano inalare il lato oscuro. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di lunedì 7 dicembre 2020) Se siete tra coloro che apprezzano la serie TV The, allora probabilmente avete notato come una serie di nemici sia liberamente ispirata ad alcunidell'universo di Star Wars. ATTENZIONE SPOILER: se non siete al pari con le puntate e non volete rovinarvi la sorpresa, non proseguite oltre! Nel capitolo 14 di The, il malvagio capo dell'Impero Moff Gideon invia una squadra di Dark Trooper su un pianeta chiamato Tython per rapire il povero vecchio Baby Yoda. Questi Dark Trooper sono droidi minacciosi di colore nero con gli occhi rossi che sembrano costruiti per scopi cattivi. Sono stati mostrati nel capitolo 12, ma lo spettacolo della scorsa settimana ha rivelato i Dark Troopers per quello che sono: robot che sembrano inalare il lato oscuro. Leggi altro...

