Programmi TV di stasera, lunedì 7 dicembre 2020. Su Rai2 Arbore, Frassica e Delogu in «Guarda…Stupisci – Special Selection» (Di lunedì 7 dicembre 2020) Renzo Arbore, Andrea Delogu e Nino Frassica Rai1, ore 21.35: Vite in fuga – Ultimi episodi - 1^Tv Fiction di Luca Ribuoli del 2020, con Claudio Gioè, Anna Valle, Giorgio Colangeli, Barbora Bobulova. Prodotta in Italia. Casiraghi: L’avventura dei Caruana subisce una svolta tragica quando marito e moglie sono costretti, nonostante l’irreparabile frattura, a stare di nuovo uniti per buttarsi nella disperata ricerca dei loro figli. L’indagine della Serravalle si dimostra fruttuosa e finalmente le sue intuizioni coincidono con le scoperte dei colleghi Calasso e Polito, costretti a non avvalersi più del suo contributo. Wilcock: Il proposito di Claudio di costituirsi salta a causa della sparizione di Alessio e Ilaria. Claudio è chiamato ad affrontare una prova difficilissima: dovrà recarsi sotto copertura al Banco San ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 7 dicembre 2020) Renzo, Andreae NinoRai1, ore 21.35: Vite in fuga – Ultimi episodi - 1^Tv Fiction di Luca Ribuoli del, con Claudio Gioè, Anna Valle, Giorgio Colangeli, Barbora Bobulova. Prodotta in Italia. Casiraghi: L’avventura dei Caruana subisce una svolta tragica quando marito e moglie sono costretti, nonostante l’irreparabile frattura, a stare di nuovo uniti per buttarsi nella disperata ricerca dei loro figli. L’indagine della Serravalle si dimostra fruttuosa e finalmente le sue intuizioni coincidono con le scoperte dei colleghi Calasso e Polito, costretti a non avvalersi più del suo contributo. Wilcock: Il proposito di Claudio di costituirsi salta a causa della sparizione di Alessio e Ilaria. Claudio è chiamato ad affrontare una prova difficilissima: dovrà recarsi sotto copertura al Banco San ...

