Non sorprendiamoci se i giovani non guardano una tv in cui Harry Styles viene definito «fuorviante pagliaccio del circo»

Questa mattina la giornalista, opinionista e conduttrice televisiva Caterina Collovati ha apertamente attaccato Harry Styles. Nota anche per aver difeso l'anno scorso il marito Fulvio Collovati – accusato di frasi sessiste pronunciate nel corso della trasmissione Quelli che il calcio -, la giornalista sportiva ha parlato delle foto Harry Styles Vogue stamattina su TV8 nel programma Ogni mattina con Adriana Volpe e Alessio Viola. Il suo giudizio è stato lapidario rispetto agli scatti di Vogue e al messaggio che vuole passare il cantante e adesso piovono le critiche in rete per il suo modo bigotto di vedere le cose che cozza con quello delle nuove generazioni, giovani che nell'essere di Harry Styles vedono un inno alla liberta individuale.

