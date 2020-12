Meno positivi per effetto week end, ma più ricoveri ordinari. Resta alto il numero dei morti: 528 (Di lunedì 7 dicembre 2020) Come avviene ogni lunedì, la curva dei contagi in Italia diminuisce ma il dato sui decessi Resta comunque molto alto. Oggi altri 528 decessi (36 Meno di ieri quando sono stati 564), mentre i nuovi ... Leggi su tg.la7 (Di lunedì 7 dicembre 2020) Come avviene ogni lunedì, la curva dei contagi in Italia diminuisce ma il dato sui decessicomunque molto. Oggi altri 528 decessi (36di ieri quando sono stati 564), mentre i nuovi ...

istsupsan : ??Al 2 dicembre 2020 sono ??657, dei 55.824 (1,2%), i pazienti deceduti positivi al #SARSCoV2 di età inferiore ai 5… - iconanews : Covid: in calo positivi e vittime,ma 52 mila tamponi in meno - Abitarearoma : #Covid-19 #7dicembre #Roma ?? #Lazio ?? ?? 'I guariti superano i nuovi casi positivi'. ?? Era dal 23 ottobre che in… - irastadilarsson : Dal grafico postato in precedenza si può notare come si stia stabilizzando il rapporto positivi/tamponi: quindi il… - TgrRai : RT @tgrvda: Aggiornamento di lunedì 7 dicembre. Si registrano 22 nuovi casi, 63 sono i guariti ed il numero degli attuali positivi scende a… -