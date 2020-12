Marittimi bloccati in Cina, appello dei sindaci di Messina e Crotone (Di lunedì 7 dicembre 2020) I sindaci di Messina e Crotone ( Cateno De Luca e Vincenzo Voce ) insieme con i primi cittadini di Napoli, Monte di Procida, Procida, Sant'Agnello Vico Equense, Termoli e Pozzallo, hanno concordato di... Leggi su feedpress.me (Di lunedì 7 dicembre 2020) Idi( Cateno De Luca e Vincenzo Voce ) insieme con i primi cittadini di Napoli, Monte di Procida, Procida, Sant'Agnello Vico Equense, Termoli e Pozzallo, hanno concordato di...

Notiziedi_it : Marittimi bloccati in Cina, da de Magistris e i sindaci lettera a Conte e Di Maio - domenicosabell1 : RT @NapoliToday: #Cronaca Marittimi bloccati in Cina, da de Magistris e i sindaci lettera a Conte e Di Maio - NapoliToday : #Cronaca Marittimi bloccati in Cina, da de Magistris e i sindaci lettera a Conte e Di Maio - Vivodisogniebas : RT @mattinodinapoli: Marittimi campani bloccati in Cina, i sindaci scrivono a Conte e Di Maio - Yogaolic : RT @mattinodinapoli: Marittimi campani bloccati in Cina, i sindaci scrivono a Conte e Di Maio -