Mafia, beni per 2 mln sequestrati a imprenditore ragusano (Di lunedì 7 dicembre 2020) CATANIA (ITALPRESS) – La Direzione Investigativa AntiMafia di Catania ha dato esecuzione a un decreto di sequestro beni per un valore di 2 milioni di euro nei confronti di un imprenditore di 47 anni, impegnato nel settore del recupero e della trasformazione di materie plastiche nella provincia di Ragusa. Il provvedimento è stato emesso dal Tribunale di Catania – Sezione Misure di Prevenzione, che ha ritenuto sussistente la pericolosità sociale dell’indagato in quanto contiguo all’associazione mafiosa del gruppo “Dominante-Carbonaro”, operante nel territorio di Vittoria. Sotto sequestro sono finite due aziende operanti nel settore dell’abbigliamento, due auto, un motociclo, conti correnti e disponibilità bancarie.A fine maggio dello scorso anno, l’imprenditore era stato tratto in arresto per un procedimento relativo a ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 7 dicembre 2020) CATANIA (ITALPRESS) – La Direzione Investigativa Antidi Catania ha dato esecuzione a un decreto di sequestroper un valore di 2 milioni di euro nei confronti di undi 47 anni, impegnato nel settore del recupero e della trasformazione di materie plastiche nella provincia di Ragusa. Il provvedimento è stato emesso dal Tribunale di Catania – Sezione Misure di Prevenzione, che ha ritenuto sussistente la pericolosità sociale dell’indagato in quanto contiguo all’associazione mafiosa del gruppo “Dominante-Carbonaro”, operante nel territorio di Vittoria. Sotto sequestro sono finite due aziende operanti nel settore dell’abbigliamento, due auto, un motociclo, conti correnti e disponibilità bancarie.A fine maggio dello scorso anno, l’era stato tratto in arresto per un procedimento relativo a ...

fattoquotidiano : Mafia, confisca da 150 milioni per i beni del costruttore del “sacco” di Palermo - MeridioNews : Mafia e plastica, nuovo sequestro di beni ai Donzelli Sigilli ad aziende di abbigliamento, automobili e conti - nestquotidiano : Mafia, beni per 2 mln sequestrati a imprenditore ragusano - IlModeratoreWeb : Mafia, beni per 2 mln sequestrati a imprenditore ragusano - - Italpress : Mafia, beni per 2 mln sequestrati a imprenditore ragusano -