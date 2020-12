L’artista più premiata del 2020 è Lady Gaga, con Chromatica supera Billie Eilish (Di lunedì 7 dicembre 2020) L’artista più premiata del 2020 è Lady Gaga. Il testa a testa finale è stato quello con Billie Eilish, che per qualche settimana sembrava sul punto di conquistare il primato, poi ottenuto da Stefani Germanotta che regna incontrastata con 53 premi. A suggerire questa possibilità era stato anche il trionfo ai VMA, nei quali L’artista ha conquistato 9 nomination e 5 premi vinti. In quell’occasione, Lady Gaga si esibì con una mascherina diversa per ogni canzone. Il 2020 è stato anche l’anno del ritorno con Chromatica, album con il quale ha sfidato l’emergenza sanitaria con un rilascio a sorpresa il 29 maggio, dopo un primo rinvio che era stato necessario poiché fissato nel pieno del ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 7 dicembre 2020)piùdel. Il testa a testa finale è stato quello con, che per qualche settimana sembrava sul punto di conquistare il primato, poi ottenuto da Stefani Germanotta che regna incontrastata con 53 premi. A suggerire questa possibilità era stato anche il trionfo ai VMA, nei qualiha conquistato 9 nomination e 5 premi vinti. In quell’occasione,si esibì con una mascherina diversa per ogni canzone. Ilè stato anche l’anno del ritorno con, album con il quale ha sfidato l’emergenza sanitaria con un rilascio a sorpresa il 29 maggio, dopo un primo rinvio che era stato necessario poiché fissato nel pieno del ...

