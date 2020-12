Grande Fratello Vip, stasera Tommaso Zorzi e Francesco Oppini nell’attesissimo faccia a faccia: cosa si diranno? (Di lunedì 7 dicembre 2020) Nella puntata del Grande Fratello Vip di questa sera, 7 dicembre, ci sarà un faccia a faccia nel giardino della casa tra Francesco Oppini e Tommaso Zorzi. I due, anticipa il sito Tvblog, potranno parlare liberamente dei loro sentimenti dopo l’uscita volontaria dal reality del figlio di Alba Parietti ma soprattutto dopo le rivelazioni dell’influencer. Nei giorni scorsi, messo alle strette da Cristiano Malgioglio che chiedeva lumi sui suoi sentimenti, ha ammesso di essere innamorato di Oppini con cui in questi mesi ha stretto un forte legame: “Sarò onesto. Io non ti posso negare, è evidente. È sempre stato un innamoramento sapendo che non ci poteva essere, non ho mai voluto bene a una persona con questo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 7 dicembre 2020) Nella puntata delVip di questa sera, 7 dicembre, ci sarà unnel giardino della casa tra. I due, anticipa il sito Tvblog, potranno parlare liberamente dei loro sentimenti dopo l’uscita volontaria dal reality del figlio di Alba Parietti ma soprattutto dopo le rivelazioni dell’influencer. Nei giorni scorsi, messo alle strette da Cristiano Malgioglio che chiedeva lumi sui suoi sentimenti, ha ammesso di essere innamorato dicon cui in questi mesi ha stretto un forte legame: “Sarò onesto. Io non ti posso negare, è evidente. È sempre stato un innamoramento sapendo che non ci poteva essere, non ho mai voluto bene a una persona con questo ...

QuiMediaset_it : La programmazione di #Canale5 a #dicembre #GFVIP: tre nuove puntate in onda per 3 venerdì consecutivi, il 4, l’11 e… - Methamorphose30 : RT @MaryMoSoLu: Francesco: Vi aspetto stasera al Grande Fratello. Nessuno: Nessunissimo: Nessuno nel pianeta Terra: Tommy: #GFVip htt… - silviacandurro : Il fatto che Rosalinda probabilmente stasera sarà immune spiega perché da sempre il grande fratello non l’abbiano m… - MaryMoSoLu : Francesco: Vi aspetto stasera al Grande Fratello. Nessuno: Nessunissimo: Nessuno nel pianeta Terra: Tommy:… - giaduxxx : RT @rebecca_ame: Grazie per essere stati il nostro Grande Grande Fratello ??? #gregorelli -