Gabriel Garko racconta la verità sulla storia con l'Arcuri e sui rumor del matrimonio con Gaetano (Di lunedì 7 dicembre 2020) Gabriel Garko oltre ad aver fatto coming out ha anche rivelato che le storie che ha avuto con Rosalinda Cannavò ed Eva Grimaldi erano studiate a tavolino. Manuela Arcuri non ha preso benissimo la notizia e a Verissimo ha dichiarato di non aver mai saputo dell'omosessualità dell'attore ed ha aggiunto che la loro relazione era reale. Per questo motivo il divo delle fiction ieri a Live Non è la d'Urso ha cercato di fare chiarezza. "Siamo stati insieme davvero, ma certo che è così. Io ho avuto le storie finte con Eva e Adua, ma con Manuela era tutto reale. Con lei non mi sono comportato in maniera falsa, perché in quel momento mi andava di starci, ci siamo piaciuti. Poi era più una lotta mia all'interno e mi sono detto 'dove vado?'. Comunque non avevo già la storia con il mio vecchio compagno, quella storia è nata dopo.

