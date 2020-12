Emma Marrone in lutto, l’ultimo saluto al suo amore: “mi mancherai…” (Di lunedì 7 dicembre 2020) lutto improvviso per Emma Marrone: la cantante poche ore fa ha annunciato ai suoi fan una tragica notizia Una perdita improvvisa che l’ha letteralmente distrutta. Emma Marrone poche ore fa si è separata per sempre dal suo “amore”, condividendo sui social la notizia. L’animale di nome Gaetano l’ha accompagnata sin da bambina e insieme hanno L'articolo Curiosauro. Leggi su curiosauro (Di lunedì 7 dicembre 2020)improvviso per: la cantante poche ore fa ha annunciato ai suoi fan una tragica notizia Una perdita improvvisa che l’ha letteralmente distrutta.poche ore fa si è separata per sempre dal suo “”, condividendo sui social la notizia. L’animale di nome Gaetano l’ha accompagnata sin da bambina e insieme hanno L'articolo Curiosauro.

rtl1025 : #Emma Marrone annuncia su Instagram la morte di #Gaetano, il suo amato cane: 'Sei e sarai per sempre un pezzo della… - Corriere : Emma Marrone e la morte del cane Gaetano «Un regalo della vita, lasci un vuoto enorme» - fanpage : Ai Diversity Media Awards 2020 è stata premiata come Personaggio dell’anno Emma Marrone. La cantante è in prima fil… - flamanc24 : RT @rtl1025: #Emma Marrone annuncia su Instagram la morte di #Gaetano, il suo amato cane: 'Sei e sarai per sempre un pezzo della nostra fam… - BotElenoire : non mi piace per niente emma marrone -