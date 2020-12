Elisabetta Gregoraci, addio definitivo al GF Vip? La sua decisione (Di martedì 8 dicembre 2020) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Questa volta Elisabetta Gregoraci ha preso una decisione definitiva sul suo percorso al GF Vip. Che cosa ha scelto la showgirl? Un’emozione dopo l’altra. Può davvero essere descritta così la puntata del lunedì sera del GF Vip. L’attrazione più importante di questa serata è sta senza alcun dubbio la decisione che ha dovuto prendere Elisabetta Leggi su youmovies (Di martedì 8 dicembre 2020) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Questa voltaha preso unadefinitiva sul suo percorso al GF. Che cosa ha scelto la showgirl? Un’emozione dopo l’altra. Può davvero essere descritta così la puntata del lunedì sera del GF. L’attrazione più importante di questa serata è sta senza alcun dubbio lache ha dovuto prendere

Parpiglia : #gfivp io so chi ha ragione in questa rissa #gregoraci vs #salemi . ELISABETTA PERCHÉ SO... perché c ero... Amen - 1DFivePromises : RT @etakuIIat: ma ci rendiamo conto che francesco oppini ed elisabetta gregoraci devono dividere il parterre con matilde brandi, fulvio aba… - jennybreakfree : RT @alislxt7: Minuti dati all’importante argomento delle molestie sul lavoro: 3 Minuti per raccontare vita, morte, miracoli, opere e carit… - _Fried_Shrimp : Amore Elisabetta tesoro gli altri concorrenti non l'hanno capita questa cosa delle feste perché non gli è stata det… - jennybreakfree : RT @cazzonesobro: PERCHÉ QUESTO ELENCO DEGLI UOMINI CHE HA AVUTO ELISABETTA GREGORACI #GFVIP -

Questa volta Elisabetta Gregoraci ha preso una decisione definitiva sul suo percorso al GF Vip. Che cosa ha scelto la showgirl?

Elisabetta Gregoraci lascia il GF Vip e bacia Pierpaolo Pretelli

Elisabetta Gregoraci lascia il Grande Fratello Vip: scatta il bacio con Pretelli Nuova puntata del Grande Fratello Vip con il confronto tra Tommaso Zorzi ...

