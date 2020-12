Coronavirus | l' agricoltore | ' in questo momento non applicare regime de minimis'

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 7 dicembre 2020) Cosenza, 7 dic. (Labitalia) - "Il'de' indi pandemia mondiale non deve essere applicato, è chiaro che lo Stato oggi aiuta le imprese". E' l'appello alla politica e alle istituzioni che arriva da Mario Grillo, imprenditore agricolo calabrese, che sottolinea come "la burocrazia uccide l'economia, mortifica la politica stessa e rende incapaci chi tra i burocrati vuole fare qualcosa". Il'de' in agricoltura prevede un massimale di aiuti a un'azienda, che può arrivare a 25mila euro, e che non può essere derogato. Ma, secondo Grillo, che conduce con i familiari sull'altopiano silano l'azienda agrituristica 'Fattoria Biò', la situazione eccezionale causata dalla pandemia impatta pesantemente sull'agricoltura e permotivo ...