(Di lunedì 7 dicembre 2020) Arriva il 14 e 21 dicembre laSky: “– una banda di poliziotti”, in onda in prima serata su Sky Cinema– Una banda di poliziotti è laumoristica Sky, che vanta alcuni tra gli attori italiani più amati dal pubblico; i protagonisti sono Claudio Bisio, Commissario Cinardi, e Stefania Rocca, la dirigente della polizia di Stato Margherita Nardelli. Accompagnati da un gruppo variopinto di poliziotti, che scoprirà una vera e propria vita d’azione, portati sullo schermo da Pietro Sermonti, Francesco Mandelli, Giulia Bevilacqua e Guglielmo Poggi. Dino Abbrescia interpreta l’ironico proprietario di un chiosco di panini, Tonino, mentre a vestire i panni del temibile Anaconda c’è ...

tuttoteKit : #Cops: la nuova commedia targata Sky Original #LucaMiniero #SkyOriginal #tuttotek - fantus74 : RT @SkyItalia: Cops - Una banda di poliziotti, la nuova commedia Sky Original, dal 14 dicembre su Sky Cinema. #SkyCops #SkyOriginal - comingsoonit : Una sgangherata banda di poliziotti cerca di salvare il commissariato di Apulia nella nuova commedia Sky Original i… - J_Cayman : RT @SkyItalia: Sarà la banda di poliziotti più divertente, strampalata, confusionaria e irriverente che abbiate mai visto. Luca Miniero di… - Notiziedi_it : “Cops” nuova miniserie con Stefania Rocca e Claudio Bisio per la regia di Luca Maniero -

Ultime Notizie dalla rete : Cops nuova

ComingSoon.it

Arriva il 14 e 21 dicembre la nuova commedia targata Sky Original: “Cops - una banda di poliziotti”, in onda in prima serata su Sky Cinema.Hawkeye Con l'inizio nei giorni scorsi a New York delle riprese di Hawkeye , l'attesa serie Disney+ in cui vedremo Jeremy Renner riprendere il ruolo di Occhio d ...