Cashback senza Spid? Si può ed è semplice… (Di lunedì 7 dicembre 2020) Al via dall'8 dicembre, gli operatori si stanno attivando anche per chi non possiede un'identità digitale. E il ventaglio di soluzioni aumenta. Foto © PixabayYap o Nexi Pay, Satispay o Io. Nessuna filastrocca ma alcune delle App che consentiranno, a partire dall'8 dicembre, di accedere al Cashback di Natale pensato dal governo per incentivare all'acquisto anche in periodo di pandemia. Una strategia che mira a rimborsare del 10% le spese sostenute (fino a un massimo di 150 euro) da qui alla fine dell'anno. Per poi passare alla versione "estesa", che consentirà di rientrare di 300 nell'arco del 2021. Incentivo alla spesa, sì, ma anche a rinuncia al cash. Niente contanti ma bancomat, carte di credito e anche app su smartphone. Tutto pensato per limitare i veicoli di contagio (a quanto pare il contante è stato considerato potenzialmente tale), stimolare ...

