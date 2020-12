Calciomercato Inter, pronto il colpo per giugno: arriva dal Brasile (Di lunedì 7 dicembre 2020) Calciomercato Inter: l’amministratore delegato Marotta sta studiando il colpo in attacco dal Brasile per il prossimo giugno L’Inter è molto attenta al futuro ed in tale ottica starebbe guardando a diversi giovani sparsi nel mondo come potenziali crack. Uno di questi è Marcos Paulo, attaccante brasiliano del Fluminense, che ha il contratto in scadenza. In L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 7 dicembre 2020): l’amministratore delegato Marotta sta studiando ilin attacco dalper il prossimoL’è molto attenta al futuro ed in tale ottica starebbe guardando a diversi giovani sparsi nel mondo come potenziali crack. Uno di questi è Marcos Paulo, attaccante brasiliano del Fluminense, che ha il contratto in scadenza. In L'articolo proviene da Inews.it.

DiMarzio : #Inter al lavoro per chiudere per #MarcosPaulo della #Fluminense: i dettagli - sportli26181512 : Inter e Milan, tempi e costi del nuovo stadio: 'Cattedrale' davanti agli 'Anelli', cosa resterà di San Siro, il Com… - cmdotcom : #Inter e #Milan, tempi e costi del nuovo #stadio: 'Cattedrale' davanti agli 'Anelli', cosa resterà di #SanSiro, il… - SteNerazzurro : RT @cmdotcom: L'#Inter tratta il colpo alla #Coutinho dal #Brasile: mani sul gioiello #MarcosPaulo, c'è la svolta contratto - passione_inter : SM - Inter-Eriksen, addio scontato. Futuro in A? La Roma ci prova e offre Veretout in cambio -… -