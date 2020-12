Borghi: «Diego era un fenomeno naturale, come una donna con tre seni» (Di lunedì 7 dicembre 2020) Claudio Borghi, ex calciatore e allenatore, compagno di Maradona prima dell’Argentinos Juiors e poi in Nazionale, ha raccontato della sua esperienza con il Pibe De Oro a Repubblica. Per lui il vero Diego è quello che giocava da ragazzo nell’Argentinos, “solo Diego e non ancora Maradona” «Diego era un fenomeno naturale, come una donna con tre seni, non so se mi spiego» Borghi commenta con tristezza sia la morte di Maradona che le guerre intestine per le eredità «In tanti hanno mangiato dalla sua mano, e guardate cosa gli hanno dato in cambio». Erano compagni nell’Argentina che vinse il Mondiale in Messico nell’86, ma Borghi non pensa che il più grande gol di Diego sia stato quello ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 7 dicembre 2020) Claudio, ex calciatore e allenatore, compagno di Maradona prima dell’Argentinos Juiors e poi in Nazionale, ha raccontato della sua esperienza con il Pibe De Oro a Repubblica. Per lui il veroè quello che giocava da ragazzo nell’Argentinos, “soloe non ancora Maradona” «era ununacon tre, non so se mi spiego»commenta con tristezza sia la morte di Maradona che le guerre intestine per le eredità «In tanti hanno mangiato dalla sua mano, e guardate cosa gli hanno dato in cambio». Erano compagni nell’Argentina che vinse il Mondiale in Messico nell’86, manon pensa che il più grande gol disia stato quello ...

