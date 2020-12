Al via da oggi le iscrizioni per ottenere il Cashback. Già un milione gli utenti che hanno aderito al programma attraverso l’app IO (Di lunedì 7 dicembre 2020) Al via, da oggi, le iscrizioni al programma Cashback. La versione aggiornata dell’app IO è stata rilasciata questa mattina con l’implementazione del programma di rimborsi sui pagamenti con carte, bancomat e app per i pagamenti elettronici per acquisti effettuati da martedì 8 dicembre. Sarà comunque possibile iscriversi al Cashback in qualsiasi momento. Per partecipare e ottenere i rimborsi bisogna registrare i propri strumenti di pagamento digitale sulla app o nei servizi degli operatori. “Solo nelle prime ore di oggi – rende noto Palazzo Chigi -, con l’attivazione del servizio che consente di aderire al programma Cashback, sull’app IO abbiamo ricevuto quasi mezzo ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 7 dicembre 2020) Al via, da, leal. La versione aggiornata delIO è stata rilasciata questa mattina con l’implementazione deldi rimborsi sui pagamenti con carte, bancomat e app per i pagamenti elettronici per acquisti effettuati da martedì 8 dicembre. Sarà comunque possibile iscriversi alin qualsiasi momento. Per partecipare ei rimborsi bisogna registrare i propri strumenti di pagamento digitale sulla app o nei servizi degli operatori. “Solo nelle prime ore di– rende noto Palazzo Chigi -, con l’attivazione del servizio che consente di aderire al, sulIO abbiamo ricevuto quasi mezzo ...

petergomezblog : #Coronavirus, oggi 18.887 positivi e 564 morti. Oltre 60mila decessi da inizio pandemia. Casi: 30mila in meno rispe… - borghi_claudio : Alla luce dell'approvazione fraudolenta di gualtieri della riforma del MES di oggi pomeriggio sono molto contento d… - emergenzavvf : Il #5dicembre di due anni fa a #Rieti una terribile esplosione in un distributore carburanti sulla via Salaria prov… - giul9801 : RT @MPenikas: LN Al via da oggi le iscrizioni per ottenere il Cashback. Già un milione gli utenti che hanno aderito al programma attraverso… - DeVerdinis : RT @MPenikas: LN Al via da oggi le iscrizioni per ottenere il Cashback. Già un milione gli utenti che hanno aderito al programma attraverso… -