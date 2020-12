VIDEO F1 | GP Sakhir 2020 | un primo giro convulso Leclerc sbaglia ed è fuori insieme a Verstappen

Leggi su oasport

(Di domenica 6 dicembre 2020) Undel GP delmolto. Charlesscattava dalla quarta posizione al volante della Ferrari, il suo spunto non è stato dei migliori ma dopo poche curve era comunque buon quinto alle spalle di Sergio Perez. Alla seconda staccata importante di una tornata che si completa in appena 53 secondi, il monegasco ha frenato duramente ed è andato a tamponare l’incolpevole messicano della Racing Point, il quale stava già affrontando la curva. Il contatto trae Perez ha mandato in confusione anche Max. L’olandese della Red Bull ha dovuto allargare la propria traiettoria per evitare il contatto con le altre due vetture, non è poi riuscito a rientrare nel tracciato vista la presenza della ghiaia e di uno spazio ...