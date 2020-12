Serie C, girone C: il Catanzaro supera la Turris e si prende il quarto posto, cade l’Avellino. La classifica aggiornata (Di domenica 6 dicembre 2020) Quattordicesima giornata del campionato di Serie C (girone C).A chiudere il turno domenicale due gare disputate alle ore 17,30: Virtus Francavilla-Avellino 1-0 e Catanzaro-Turris 3-1. Sconfitta inaspettata quella subita dagli irpini che restano fermi a 18 punti, sale il Catanzaro che raggiunge quota 22 punti al quarto posto.RISULTATIPaganese-Bari 0-1 (giocata ieri)Foggia-Palermo 2-0Catania-Cavese 1-1Potenza-Viterbese 2-2Teramo-Vibonese 2-2Ternana-Bisceglie 3-0Catanzaro-Turris 3-1Virtus Francavilla-Avellino 1-0Casertana-Monopoli (lunedì ore 21.00)classificaTernana 36Bari 29*Teramo 25*Catanzaro 22Foggia 21Turris 20***Catania 20Foggia 21Juve Stabia 18Avellino 18 ***Vibonese 17Palermo ... Leggi su mediagol (Di domenica 6 dicembre 2020) Quattordicesima giornata del campionato diC (C).A chiudere il turno domenicale due gare disputate alle ore 17,30: Virtus Francavilla-Avellino 1-0 e3-1. Sconfitta inaspettata quella subita dagli irpini che restano fermi a 18 punti, sale ilche raggiunge quota 22 punti al.RISULTATIPaganese-Bari 0-1 (giocata ieri)Foggia-Palermo 2-0Catania-Cavese 1-1Potenza-Viterbese 2-2Teramo-Vibonese 2-2Ternana-Bisceglie 3-03-1Virtus Francavilla-Avellino 1-0Casertana-Monopoli (lunedì ore 21.00)Ternana 36Bari 29*Teramo 25*22Foggia 2120***Catania 20Foggia 21Juve Stabia 18Avellino 18 ***Vibonese 17Palermo ...

