Roma-Sassuolo, probabili formazioni: assenze e rebus per i due allenatori (Di domenica 6 dicembre 2020) Secondo quanto riportato su La Gazzetta dello Sport , l'allenatore portoghese dovrebbe schierare una Roma in 3-4-2-1: Mirante; Ibanez, Cristante, Jesus; Karsdorp, Pellegrini, Villar, Spinazzola; ... Leggi su news.superscommesse (Di domenica 6 dicembre 2020) Secondo quanto riportato su La Gazzetta dello Sport , l'allenatore portoghese dovrebbe schierare unain 3-4-2-1: Mirante; Ibanez, Cristante, Jesus; Karsdorp, Pellegrini, Villar, Spinazzola; ...

OfficialASRoma : In #RomaSassuolo della scorsa stagione, @HenrikhMkh ha segnato il suo primo gol in giallorosso ?? Ed era anche il s… - ZZiliani : La classifica di Serie A com'è per me, o come sarebbe se il campionato non avesse il verme. Milan 23 Napoli 18* In… - AhernandezS89 : RT @LAROMA24: Sassuolo, virus per Consigli: out per la Roma come Defrel e Caputo #AsRoma - FDR85_ : @trick_hn Se Roma Sassuolo la puoi vedere a letto, concordo nel non alzarsi - periodicodaily : Roma-Sassuolo: probabili formazioni e TV #RomaSassuolo -