Roma e Sassuolo si annullano sotto la pioggia, all'Olimpico è 0-0 (Di domenica 6 dicembre 2020) Roma (ITALPRESS) – Roma e Sassuolo si annullano sotto la pioggia dell'Olimpico. I giallorossi giocano per oltre 45 minuti in dieci uomini per l'espulsione di Pedro. Grazie al Var viene annullato un gol per parte, prima a Mkhitaryan e nella ripresa a Haraslin. Uno 0-0 che va in controtendenza rispetto alle precedenti sfide e che forse non accontenta nessuna delle due squadre, ferme rispettivamente a quota 18 e 19 punti. Partita senza gol, ma non senza emozioni. Le due squadre si affrontano a viso aperto nonostante le complicate condizioni del terreno di gioco, scivoloso e alquanto pesante. Al 20? c'è la prima chance della gara con un colpo di testa fuori misura di Dzeko. Senza Caputo, ancora indisponibile, il Sassuolo schiera Djuricic come punta: il ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 6 dicembre 2020)(ITALPRESS) –siladell'. I giallorossi giocano per oltre 45 minuti in dieci uomini per l'espulsione di Pedro. Grazie al Var viene annullato un gol per parte, prima a Mkhitaryan e nella ripresa a Haraslin. Uno 0-0 che va in controtendenza rispetto alle precedenti sfide e che forse non accontenta nessuna delle due squadre, ferme rispettivamente a quota 18 e 19 punti. Partita senza gol, ma non senza emozioni. Le due squadre si affrontano a viso aperto nonostante le complicate condizioni del terreno di gioco, scivoloso e alquanto pesante. Al 20? c'è la prima chance della gara con un colpo di testa fuori misura di Dzeko. Senza Caputo, ancora indisponibile, ilschiera Djuricic come punta: il ...

