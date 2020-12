Roma: “andrà tutto bene”…o forse no, maxi-rissa (senza mascherine) tra adolescenti nel cuore della Capitale (Di domenica 6 dicembre 2020) Nel tardo pomeriggio di ieri, 5 dicembre, nel cuore di Roma è avvenuto un maxi-assembramento di giovani che è sfociato in una lite e poi in una rissa. Decine e decine di ragazzi, quasi tutti minorenni, di vari quartieri di Roma, si sono dati “appuntamento” al Pincio, proprio sopra Piazza del Popolo. Quasi tutti gli adolescenti, come si può vedere nel video erano, o con la mascherina abbassata o addirittura senza. Alle 17:40 è scoppiata la maxi-rissa. tuttora non si è riuscito a risalire ai fautori della lite, visti i numerosi ragazzi che erano presenti. Sui social sono rimbalzati decine di video che sono diventati subito virali, vista l’assurdità dell’ accaduto. La prima pagina a pubblicarne uno ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 6 dicembre 2020) Nel tardo pomeriggio di ieri, 5 dicembre, neldiè avvenuto un-assembramento di giovani che è sfociato in una lite e poi in una. Decine e decine di ragazzi, quasi tutti minorenni, di vari quartieri di, si sono dati “appuntamento” al Pincio, proprio sopra Piazza del Popolo. Quasi tutti gli, come si può vedere nel video erano, o con la mascherina abbassata o addirittura. Alle 17:40 è scoppiata lara non si è riuscito a risalire ai fautorilite, visti i numerosi ragazzi che erano presenti. Sui social sono rimbalzati decine di video che sono diventati subito virali, vista l’assurdità dell’ accaduto. La prima pagina a pubblicarne uno ...

