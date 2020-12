Parma Benevento 0-0 LIVE | Lapadula vicino al gol

Leggi su calcionews24

(Di domenica 6 dicembre 2020) Allo stadio Tardini, il match valido per la 10ª giornata di Serie A 2020/2021 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio “Tardini”,si affrontano nel match valido per la 10ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-0 MOVIOLA 36? Tiro pericoloso di– L’ex Genoa parte dalla destra, si accentra e tenta la conclusione a giro: palla fuori di poco. 29? Kurtical gol – Ci prova l’ex SPAL con un tiro da fuori deviato in angolo da Tuia 23? Ilfa la partita – E’ la squadra di casa a fare la partita, colche prova a chiudere tutti gli spazi e a ripartire in ...