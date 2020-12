Milano, incidente mortale sulla tangenziale: una famiglia distrutta (Di domenica 6 dicembre 2020) Nella notte scorsa, un’intera famiglia è stata coinvolta in un incidente avvenuto sulla tangenziale ovest di Milano. Un tragico epilogo per il padre di 41 anni, la madre di 39 anni e la figlia di 12 anni. In condizioni gravissime gli altri due figli di 10 e 16 anni. Il violento incidente sulla tangenziale di Milano Ieri sera, 5 dicembre 2020, sulla tangenziale ovest di Milano, nei pressi di Rozzano, è avvenuto un violento impatto tra tre auto. Nel tragico incidente è rimasta coinvolta una famiglia di cinque persone. A perdere la vita sono stati il padre, 41 anni, la madre di 39 e una figlia di 12 anni. Gli altri due componenti della ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 6 dicembre 2020) Nella notte scorsa, un’interaè stata coinvolta in unavvenutoovest di. Un tragico epilogo per il padre di 41 anni, la madre di 39 anni e la figlia di 12 anni. In condizioni gravissime gli altri due figli di 10 e 16 anni. Il violentodiIeri sera, 5 dicembre 2020,ovest di, nei pressi di Rozzano, è avvenuto un violento impatto tra tre auto. Nel tragicoè rimasta coinvolta unadi cinque persone. A perdere la vita sono stati il padre, 41 anni, la madre di 39 e una figlia di 12 anni. Gli altri due componenti della ...

emergenzavvf : ?? #Milano, incidente stradale sulla Tangenziale Ovest, svincolo per Pavia. Tratto chiuso al traffico. Deceduta una… - RepubblicaTv : Famiglia distrutta in un incidente sulla Tangenziale Ovest di Milano: muoiono padre, madre e figlia di 12 anni, gra… - live_palermo : Incidente in tangenziale: coinvolta intera famiglia, 3 morti e due feriti - tusciaweb : Incidente in tangenziale a Milano: morti padre, madre e una figlia Milano - Incidente in tangenziale a Milano: mor… - Tino44588447 : RT @repubblica: Incidente sulla Tangenziale Ovest di Milano, muoiono madre, padre e figlia di 12 anni. Gravi altri due figli [di Luca De VI… -