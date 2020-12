Mick Schumacher è campione del mondo di Formula 2 (Di domenica 6 dicembre 2020) Mick Schumacher ha vinto il campionato mondiale di Formula 2. Il pilota figlio di Michael, classe 1999, ha vinto il suo primo titolo come pilota professionista. Dopo sedici anni, l’albo d’oro del motorsport, riaccoglie il cognome Schumacher nella lista dei vincitori. Mick Schumacher: una vittoria meritata Vittoria ufficializzata dopo la sprint race del Gp di Sakhir. Nonostante il tedesco sia arrivato diciottesimo, è riuscito a conquistare il titolo di Formula 2 con la scuderia della Prema Racing. Un mondiale che ha visto prevalere il figlio d’arte sul Ilot e sul suo futuro compagno di scuderia Mazepin. Una vittoria meritata del tedesco, in una stagione interrotta a causa dell’epidemia che però non ha fermato la voglia di vittoria del ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 6 dicembre 2020)ha vinto il campionato mondiale di2. Il pilota figlio di Michael, classe 1999, ha vinto il suo primo titolo come pilota professionista. Dopo sedici anni, l’albo d’oro del motorsport, riaccoglie il cognomenella lista dei vincitori.: una vittoria meritata Vittoria ufficializzata dopo la sprint race del Gp di Sakhir. Nonostante il tedesco sia arrivato diciottesimo, è riuscito a conquistare il titolo di2 con la scuderia della Prema Racing. Un mondiale che ha visto prevalere il figlio d’arte sul Ilot e sul suo futuro compagno di scuderia Mazepin. Una vittoria meritata del tedesco, in una stagione interrotta a causa dell’epidemia che però non ha fermato la voglia di vittoria del ...

