Mes: Turco (M5S), 'no a utilizzo sì a riforma, non indeboliamo Conte e Italia in Ue' (2) (Di domenica 6 dicembre 2020) (Adnkronos) - "Piena fiducia quindi al presidente del Consiglio a partecipare alla riforma del Mes, a migliorare le prescrizioni già esistenti e a confermare il 'non' utilizzo nelle sue forme. In prospettiva, poi, si dovrà essere promotori in Europa di un nuovo meccanismo di riforma degli Stati membri in difficoltà, più solidale, trasparente ed equo, finanziato non più con prestiti intergovernativi e con prescrizioni restrittive, ma con debiti comuni e con una tassazione comunitaria da applicare contro le speculazioni finanziarie, il dumping fiscale e le transazioni digitali commerciali delle grandi multinazionali". Su quest'ultimo aspetto, in Senato, in commissione Finanze è ferma la mia proposta di tassazione sulle speculazioni finanziarie (raider tax). In questo momento drammatico –ha concluso Turco- i cittadini ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 6 dicembre 2020) (Adnkronos) - "Piena fiducia quindi al presidente del Consiglio a partecipare alladel Mes, a migliorare le prescrizioni già esistenti e a confermare il 'non'nelle sue forme. In prospettiva, poi, si dovrà essere promotori in Europa di un nuovo meccanismo didegli Stati membri in difficoltà, più solidale, trasparente ed equo, finanziato non più con prestiti intergovernativi e con prescrizioni restrittive, ma con debiti comuni e con una tassazione comunitaria da applicare contro le speculazioni finanziarie, il dumping fiscale e le transazioni digitali commerciali delle grandi multinazionali". Su quest'ultimo aspetto, in Senato, in commissione Finanze è ferma la mia proposta di tassazione sulle speculazioni finanziarie (raider tax). In questo momento drammatico –ha concluso- i cittadini ...

TV7Benevento : Mes: Turco (M5S), 'no a utilizzo sì a riforma, non indeboliamo Conte e Italia in Ue' (2)... - Tradecon1 : RT @FabioConditi: Mario Turco al giornalista verso la fine dell'intervista: 'Avevo già proposto, e in parte si sta seguendo, un piano di a… - FabioConditi : RT @FabioConditi: Mario Turco al giornalista verso la fine dell'intervista: 'Avevo già proposto, e in parte si sta seguendo, un piano di a… - albastraniera : RT @FabioConditi: Mario Turco al giornalista verso la fine dell'intervista: 'Avevo già proposto, e in parte si sta seguendo, un piano di a… - FabioConditi : Mario Turco al giornalista verso la fine dell'intervista: 'Avevo già proposto, e in parte si sta seguendo, un pian… -

Ultime Notizie dalla rete : Mes Turco Mes: Turco (M5S), 'no a utilizzo sì a riforma, non indeboliamo Conte e Italia in Ue' (2) Fortune Italia Mes: Turco (M5S), 'no a utilizzo sì a riforma, non indeboliamo Conte e Italia in Ue' (2)

(Adnkronos) - "Piena fiducia quindi al presidente del Consiglio a partecipare alla riforma del Mes, a migliorare le prescrizioni già ... In questo momento drammatico –ha concluso Turco- i cittadini ...

No al Mes, Grillo mina il governo

«Uno strumento non solo inadatto ma anche del tutto inutile». Il fondatore M5s, Beppe Grillo, ha fatto riferimento diretto a Giuseppe Conte sottolineando come questa sia la posizione dello stesso pres ...

(Adnkronos) - "Piena fiducia quindi al presidente del Consiglio a partecipare alla riforma del Mes, a migliorare le prescrizioni già ... In questo momento drammatico –ha concluso Turco- i cittadini ...«Uno strumento non solo inadatto ma anche del tutto inutile». Il fondatore M5s, Beppe Grillo, ha fatto riferimento diretto a Giuseppe Conte sottolineando come questa sia la posizione dello stesso pres ...