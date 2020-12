Juventus, Graziani su Dybala: «Dico una cosa a Paratici e Nedved» (Di domenica 6 dicembre 2020) Francesco Graziani, dopo il derby della Mole tra Juventus e Torino, ha espresso il suo parere su Paulo Dybala. Ecco le dichiarazioni dell’ex granata Intervenuto negli studi di Sportmediaset XXL, Francesco Graziani ha espresso il suo punto di vista dopo il derby della Mole tra Juventus e Torino. Ecco le dichiarazioni dell’ex granata su Paulo Dybala. LEGGI LE DICHIARAZIONI COMPLETE SU Juventus NEWS 24 «Ma la Juventus che vuole vincere tutto non può avere solo due attaccanti. Cari Paratici e Nedved, perché non avete preso un altro attaccante? Dybala non è un centravanti, non lo può fare. Patisce in quel ruolo lì, deve fare il trequartista». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 6 dicembre 2020) Francesco, dopo il derby della Mole trae Torino, ha espresso il suo parere su Paulo. Ecco le dichiarazioni dell’ex granata Intervenuto negli studi di Sportmediaset XXL, Francescoha espresso il suo punto di vista dopo il derby della Mole trae Torino. Ecco le dichiarazioni dell’ex granata su Paulo. LEGGI LE DICHIARAZIONI COMPLETE SUNEWS 24 «Ma lache vuole vincere tutto non può avere solo due attaccanti. Cari, perché non avete preso un altro attaccante?non è un centravanti, non lo può fare. Patisce in quel ruolo lì, deve fare il trequartista». Leggi su Calcionews24.com

