Ho deciso: oggi è una giornata normale (Di domenica 6 dicembre 2020) “Mamma mia che giornata di merda”, dico, mentre il ragazzo dietro al bancone mi sistema due caffè sul vassoio. “Zucchero normale? Zucchero di canna?”. Per un attimo sembra un primo pomeriggio qualsiasi. Poi mi guarda e mi fa: “Sei stata ottimista. Volevi dire che anno di merda”. Farfuglio qualcosa. Abbozzo un ragionamento sul concetto di bicchiere mezzo pieno. Poi lascio perdere. Mi guardo intorno. Sono da Giolitti a via del Seminario. Fuori diluvia, dentro non c’è nessuno. Un ordinario martedì. Si fa per dire. Prima di entrare, ho controllato il numero delle persone, spalancato una porta, scelto un tavolino a portata di aria (ma non troppa, che si gela). Mi sono seduta e prima di prendere lo smartphone, che mi serve per lavorare, ho tirato fuori l’Amuchina, l’ho usata. L’ho posata davanti a me, per potermela spalmare sulle mani ogni volta che tocco ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 6 dicembre 2020) “Mamma mia chedi merda”, dico, mentre il ragazzo dietro al bancone mi sistema due caffè sul vassoio. “Zucchero? Zucchero di canna?”. Per un attimo sembra un primo pomeriggio qualsiasi. Poi mi guarda e mi fa: “Sei stata ottimista. Volevi dire che anno di merda”. Farfuglio qualcosa. Abbozzo un ragionamento sul concetto di bicchiere mezzo pieno. Poi lascio perdere. Mi guardo intorno. Sono da Giolitti a via del Seminario. Fuori diluvia, dentro non c’è nessuno. Un ordinario martedì. Si fa per dire. Prima di entrare, ho controllato il numero delle persone, spalancato una porta, scelto un tavolino a portata di aria (ma non troppa, che si gela). Mi sono seduta e prima di prendere lo smartphone, che mi serve per lavorare, ho tirato fuori l’Amuchina, l’ho usata. L’ho posata davanti a me, per potermela spalmare sulle mani ogni volta che tocco ...

