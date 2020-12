GF Vip, Tommaso Zorzi non bada a spese: sapete quanto costano le sue coloratissime camicie? Non per tutte le tasche (Di domenica 6 dicembre 2020) Sono ormai nate delle piccole comunità, gruppi di fan e appassionati che discutono su uno solo degli aspetti dei vipponi presenti nella casa del Grande Fratello Vip. Potremmo definirli i ‘fissati’ del look, ma in realtà la questione riguarda tantissime persone che adorano notare un capo o un accessorio all’ultimo grido. Da Elisabetta Gregoraci a Dayane Mello, da Stefania Orlando a Maria Teresa Ruta, ogni giorno è buono per ‘sfilare’ con un pezzo forte della propria collezione. E Tommaso Zorzi, naturalmente, non è da meno. Il noto influencer milanese esprime il proprio carattere esuberante e la propria originalità attraverso gli abiti che sceglie con cura e indossa con orgoglio. Unica regola: vietato passare inosservato, lasciare il segno ad ogni costo. E adesso sono in tanti a chiedersi quale sia la marca preferita da Tommy. Lui intanto ammette che ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 6 dicembre 2020) Sono ormai nate delle piccole comunità, gruppi di fan e appassionati che discutono su uno solo degli aspetti dei vipponi presenti nella casa del Grande Fratello Vip. Potremmo definirli i ‘fissati’ del look, ma in realtà la questione riguarda tantissime persone che adorano notare un capo o un accessorio all’ultimo grido. Da Elisabetta Gregoraci a Dayane Mello, da Stefania Orlando a Maria Teresa Ruta, ogni giorno è buono per ‘sfilare’ con un pezzo forte della propria collezione. E, naturalmente, non è da meno. Il noto influencer milanese esprime il proprio carattere esuberante e la propria originalità attraverso gli abiti che sceglie con cura e indossa con orgoglio. Unica regola: vietato passare inosservato, lasciare il segno ad ogni costo. E adesso sono in tanti a chiedersi quale sia la marca preferita da Tommy. Lui intanto ammette che ...

