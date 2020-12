Gattuso | “Ibrahimovic un kamikaze nello spogliatoio del Milan e chi subiva più era Abate”

Leggi su itasportpress

(Di domenica 6 dicembre 2020) Si parla molto della carica che dà ilista Zlatan Ibrahimovic e di subisce la sua pressione. Il suo ex compagno di squadra Rino, allenatore del Napoli, intervenuto ai microfoni di Sky Sport ha condiviso un suo pensiero a riguardo: "Rompevo più io le scatole a lui che lui a me. Ero più martello di lui. Tante volte gli dicevo di stare zitto perché c'erano persone che potevano accettare la cazziata che faceva lui e persone che potevano non accettarla. Devi sapere con chi alzare la voce, a chi dire 'bravo'. Lui invece non guarda in faccia a nessuno, è un. A volte gli dicevo che doveva stare più calmo. Chi soffriva di più Ibra era Ignazio Abate al quale ha fatto passare le pene dell'inferno. Ibra è questo non è un caso che a 40 anni riesca a fare ancora la differenza. E' molto esigente e ha un fisico che lo aiuta. Per ...