Filippo Inzaghi: "C'è un pò di rammarico, ma sono soddisfatto"

Pensieri contrastanti dei due allenatori Fabio Liverani e Filippo Inzaghi nel Post partita di Parma-Benevento, match terminato con uno scialbo 0-0 e valido per la decima giornata del campionato di Serie A. Con questo risultato le squadre restano invischiate nella pericolosa lotta per non retrocedere. Il tecnico di casa vede il bicchiere mezzo vuoto, rimproverando alla squadra un pò di confusione, soprattutto nella ripresa. Ampiamente soddisfatto invece l'allenatore dei sanniti per aver centrato il terzo risultato utile consecutivo nonostante le numerose assenze.

Post partita di Parma-Benevento

Cosa ha detto Fabio Liverani

Così è intervenuto ai microfoni di Sky Sport Fabio Liverani per commentare il pari casalingo del suo Parma contro il Benevento: "Oggi la partita da fare era proprio questa. Sapevamo che il Benevento avrebbe giocato chiuso ...

