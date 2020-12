F1 oggi, GP Sakhir 2020: orario gara, tv, streaming, programma Sky e TV8 (Di domenica 6 dicembre 2020) oggi, domenica 6 settembre, andrà in scena il penultimo appuntamento del Mondiale 2020 di F1. Sul tracciato di Sakhir ci si giocherà il successo di tappa in un campionato i cui verdetti sono stati già emessi. Mancherà il primattore, ovvero Lewis Hamilton: il britannico, positivo al Covid-19, è stato costretto a dare forfait e a lasciare il proprio sedile al connazionale George Russell. Il giovane pilota della Williams ha sfruttato egregiamente l’occasione, conquistando il secondo tempo nelle qualifiche a un tiro di schioppo dal poleman Valtteri Bottas. Il finlandese della Stella a tre punte, sulla carta, dovrebbe essere il favorito vista che la propria Mercedes nel corso delle prove ha fatto vedere una velocità notevole in tutte le condizioni. Attenzione, però, a Max Verstappen. L’olandese della Red Bull, terzo in griglia di partenza, ... Leggi su oasport (Di domenica 6 dicembre 2020), domenica 6 settembre, andrà in scena il penultimo appuntamento del Mondialedi F1. Sul tracciato dici si giocherà il successo di tappa in un campionato i cui verdetti sono stati già emessi. Mancherà il primattore, ovvero Lewis Hamilton: il britannico, positivo al Covid-19, è stato costretto a dare forfait e a lasciare il proprio sedile al connazionale George Russell. Il giovane pilota della Williams ha sfruttato egregiamente l’occasione, conquistando il secondo tempo nelle qualifiche a un tiro di schioppo dal poleman Valtteri Bottas. Il finlandese della Stella a tre punte, sulla carta, dovrebbe essere il favorito vista che la propria Mercedes nel corso delle prove ha fatto vedere una velocità notevole in tutte le condizioni. Attenzione, però, a Max Verstappen. L’olandese della Red Bull, terzo in griglia di partenza, ...

Notiziedi_it : F1 oggi in tv: orari Gp Sakhir, dove vedere tutto in diretta e in chiaro (Sky e Tv8) - Marco_Congiu : RT @MarcoDiMarc: Capeta semplicemente pazzesco oggi. Mick lucidissimo in gara. Ilott irriconoscibile. Mazepin da cacciare. #F2 #SakhirGP h… - MarcoDiMarc : Capeta semplicemente pazzesco oggi. Mick lucidissimo in gara. Ilott irriconoscibile. Mazepin da cacciare. #F2… - infoitsport : Qualifiche F1 oggi GP Sakhir 2020: orario e dove vederle in TV - infoitsport : Qualifiche F1 oggi in tv: diretta del Gp Sakhir. Fp3 live dalle 15 -