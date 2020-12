Crotone-Napoli | Stroppa | “Ko amaro | tutto sull’espulsione di Petriccione Mercato di gennaio? Abbiamo le idee chiare”

Leggi su mediagol

(Di domenica 6 dicembre 2020) Ko delall'"Ezio Scida".Pomeriggio amarissimo per il, crollato sotto i colpi delnel match andato in scena alle 18:00 all'Ezio Scida. Un ko pesante analizzato al triplice fischio dal tecnico dei pitagorici Giovanni, intervenuto ai microfoni di "Sky Sport".“Risultato troppo ampio? La mia considerazione la devo fare fino a quando siamo rimasti in parità numerica, poi è stata una partita nettamente diversa, c’è stato un po’ di scoramento in campo. Ilè una squadra di grandissimo palleggio ed è difficile commentare dopo l’espulsione, fino a quel momento la squadra è stata sempre in partita, ha lavorato bene, è stata determinata in campo. Poi è chiaro che c’è un certo Insigne che ha tirato fuori una giocata straordinaria, bisogna fargli i complimenti. Sicuramente nelle ...