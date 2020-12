Caos sul concorso dei medici specializzandi, il ministro Manfredi assicura: «Dal 15 gennaio saranno in corsia» (Di domenica 6 dicembre 2020) A rispondere ai tanti specializzandi, che in queste ore hanno chiesto a gran voce, di poter lavorare fin da subito negli ospedali sotto pressione a causa del Covid, è il ministro dell’Università e della Ricerca, Gaetano Manfredi. «La prova si è tenuta a settembre, quasi 24mila iscritti, un grande sforzo organizzativo – dice al Corriere della Sera – vista la situazione sanitaria». Poi, però, spiega ancora il ministro, «sono arrivati i ricorsi, il Tar e ora il Consiglio di Stato, c’è un enorme litigiosità su questi esami». La domanda sbagliata nel test Alla base dei ricorsi c’era una domanda sbagliata nel test: «La domanda a monte non era sbagliata», precisa subito Manfredi. Poi, però, aggiunge: «Purtroppo c’è stato un errore dettato dalla procedura informatica. Quando la commissione se n’è ... Leggi su open.online (Di domenica 6 dicembre 2020) A rispondere ai tanti, che in queste ore hanno chiesto a gran voce, di poter lavorare fin da subito negli ospedali sotto pressione a causa del Covid, è ildell’Università e della Ricerca, Gaetano. «La prova si è tenuta a settembre, quasi 24mila iscritti, un grande sforzo organizzativo – dice al Corriere della Sera – vista la situazione sanitaria». Poi, però, spiega ancora il, «sono arrivati i ricorsi, il Tar e ora il Consiglio di Stato, c’è un enorme litigiosità su questi esami». La domanda sbagliata nel test Alla base dei ricorsi c’era una domanda sbagliata nel test: «La domanda a monte non era sbagliata», precisa subito. Poi, però, aggiunge: «Purtroppo c’è stato un errore dettato dalla procedura informatica. Quando la commissione se n’è ...

