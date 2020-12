Canoa velocità, Olimpiadi Parigi 2024: a rischio i K1 200, K2 e C2 maschili su 500 metri (Di domenica 6 dicembre 2020) A partire dalle Olimpiadi di Parigi 2024 dovrebbe variare la distribuzione dei titoli in palio nella Canoa: sempre sedici gli ori da assegnare, ma dieci nella velocità e sei nello slalom, in seguito all’ingresso nel programma dell’extreme slalom. Questa la proposta del Board dell’ICF, la federazione internazionale della Canoa. Dunque nell’intenzione palesata due ori verrebbero tolti dal programma della velocità ed aggiunti a quello dello slalom, con l’extreme slalom che assegnerebbe i titoli sia al maschile che al femminile per mantenere intatto l’equilibrio di genere. Così è stato proposto di sottrarre una gara femminile ed una maschile ai titoli assegnati nella velocità. Entrando nello specifico, sparirebbero dal programma olimpico i K1 200, sia ... Leggi su oasport (Di domenica 6 dicembre 2020) A partire dalledidovrebbe variare la distribuzione dei titoli in palio nella: sempre sedici gli ori da assegnare, ma dieci nellae sei nello slalom, in seguito all’ingresso nel programma dell’extreme slalom. Questa la proposta del Board dell’ICF, la federazione internazionale della. Dunque nell’intenzione palesata due ori verrebbero tolti dal programma dellaed aggiunti a quello dello slalom, con l’extreme slalom che assegnerebbe i titoli sia al maschile che al femminile per mantenere intatto l’equilibrio di genere. Così è stato proposto di sottrarre una gara femminile ed una maschile ai titoli assegnati nella. Entrando nello specifico, sparirebbero dal programma olimpico i K1 200, sia ...

