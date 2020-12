Boxe | Errol Spence Jr conserva contro Danny Garcia le cinture WBC e IBF dei pesi welter

Leggi su oasport

(Di domenica 6 dicembre 2020)Jr. si conferma campione deiper le sigle WBC e IBF. La sua striscia di imbattibilità continua senza sosta: dopo aver sconfitto questa notte, per decisione unanime dei giudici,, il trentenne di Long Island è a quota 27 vittorie da professionista in altrettanti combattimenti. A, comunque, va l’onore di esser stato il sesto a rimanere in piedi fino alla fine, che in 21 occasioni ha vinto prima del limite. Netti i cartellini: 116-112 per due giudici su tre, 117-111 per il terzo, a dimostrazione del fatto che si è perfettamente ripreso da uno spettacolare incidente stradale in cui è volato fuori dalla sua Ferrari. La chiave è risultata essere il jab del campione, in grado anche di ...