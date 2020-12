Boscaglia: “Partita compromessa nel primo tempo, vi dico cosa non mi è piaciuto” (Di domenica 6 dicembre 2020) Due a zero. E' questo il risultato finale maturato questo pomeriggio allo Stadio "Pino Zaccheria".Intervenuto in conferenza stampa al termine della sfida contro il Foggia, il tecnico del Palermo Roberto Boscaglia ha analizzato la prestazione offerta dalla compagine rosanero in occasione della quattordicesima giornata del campionato di Serie C - Girone C."È stata una partita compromessa nel primo tempo, abbiamo affrontato una squadra molto aggressiva che sa giocare un buon calcio. Abbiamo tenuto botta, ma abbiamo preso gol in maniera assurda e quindi non mi sono piaciute tante cose: errori banali sulle loro reti. Abbiamo avuto una grande occasione per il pareggio, abbiamo regalato un tempo. Non era semplice anche a causa delle condizioni del terreno, ci siamo esposti troppo al contropiede - ha ... Leggi su mediagol (Di domenica 6 dicembre 2020) Due a zero. E' questo il risultato finale maturato questo pomeriggio allo Stadio "Pino Zaccheria".Intervenuto in conferenza stampa al termine della sfida contro il Foggia, il tecnico del Palermo Robertoha analizzato la prestazione offerta dalla compagine rosanero in occasione della quattordicesima giornata del campionato di Serie C - Girone C."È stata una partitanel, abbiamo affrontato una squadra molto aggressiva che sa giocare un buon calcio. Abbiamo tenuto botta, ma abbiamo preso gol in maniera assurda e quindi non mi sono piaciute tante cose: errori banali sulle loro reti. Abbiamo avuto una grande occasione per il pareggio, abbiamo regalato un. Non era semplice anche a causa delle condizioni del terreno, ci siamo esposti troppo al contropiede - ha ...

