Basket | Reggio Emilia crolla a metà terzo quarto | Cremona dilaga all’Unipol Arena e respira aria migliore in Serie A

(Di domenica 6 dicembre 2020) Troppaper, a soli tre giorni di distanza dall’ottima prestazione dell’Unahotels contro Treviso. La squadra di coach Antimo Martino perde nettamentedi Casalecchio di Reno nell’ultimo match della decima giornata: un 56-85, quello maturato, che non concede spazio ad alcuna replica. Gli uomini allenati da Paolo Galbiati colgono la terza vittoria in stagione e, per il momento, escono dalle fanghiglie della zona retrocessione, mentreresta a quota 8 con Treviso e Varese. Per i padroni di casa unici in evidenza Brandon Taylor (15 punti), Leonardo Candi e Frank Elegar (10 con 7 rimbalzi a testa), mentre gli ospiti vengono guidati dai 19 di Daulton Hommes, anche perché i 20 con 10 rimbalzi di Jarvis Williams arrivano per un ...