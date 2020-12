Tampone prima delle feste di Natale: perché è sconsigliato farlo (Di sabato 5 dicembre 2020) Il Tampone a scopo cautelativo, cioè farlo in previsione di un ricongiungimento familiare, “quello è pericoloso”. Così gli esperti sconsigliano il Tampone prima delle feste di Natale per rivedere i parenti, in virtù di un “comportamento saggio” e molta attenzione. Walter Ricciardi, consigliere del ministro della Salute Roberto Speranza e docente di Igiene all’università Cattolica L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di sabato 5 dicembre 2020) Ila scopo cautelativo, cioèin previsione di un ricongiungimento familiare, “quello è pericoloso”. Così gli esperti sconsigliano ildiper rivedere i parenti, in virtù di un “comportamento saggio” e molta attenzione. Walter Ricciardi, consigliere del ministro della Salute Roberto Speranza e docente di Igiene all’università Cattolica L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

