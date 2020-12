Si spostano da altre regioni violando le norme anti-covid: pizzicati in cinque a San Severo, 7 in tutto quelle contestate (Di sabato 5 dicembre 2020) 459 soggetti controllati, 29 nei confronti di pregiudicati e sei di cittadini stranieri. Trenta posti di controllo, sette perquisizioni, 602 veicoli fermati, cinque infrazioni al codice della strada , ... Leggi su foggiatoday (Di sabato 5 dicembre 2020) 459 soggetti controllati, 29 nei confronti di pregiudicati e sei di cittadini stranieri. Trenta posti di controllo, sette perquisizioni, 602 veicoli fermati,infrazioni al codice della strada , ...

PedioUichi : @cucchiaia Le persone che devono raggiungere la loro residenza possano spostarsi. Poi sta a loro, cioè se cancellan… - paolobeffa : @leimbruttite @PMO_W Quelli sono i giorni in cui tutti si spostano e tutti si vedono con persone che di solito non… - LilyLun85480517 : @nontrovounnickf Eh ma purtroppo entrando altre persone è difficile... Io spero che Giulia e Stefania si spostano s… - bbbnzl30 : @vannodisfroso @RealPiccinini @RomeluLukaku9 A me Dybala sembra il Recoba 3.0 Talento mostruoso ma che si vede 2 pa… - alinatede : 700.000 persone (moltiplicate almeno per due) che si spostano ogni mattina e vanno a stare per ore 'in assembrament… -