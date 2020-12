Samp-Milan, Pioli: 'Firma sul quarto posto? Non è il momento' (Di sabato 5 dicembre 2020) Non metterebbe la Firma sul quarto posto, Stefano Pioli, o almeno non lo direbbe adesso: "Non è il momento adesso. Dobbiamo pensare partita dopo partita". La sfida di domenica dice Samp ("Una squadra ... Leggi su gazzetta (Di sabato 5 dicembre 2020) Non metterebbe lasul, Stefano, o almeno non lo direbbe adesso: "Non è iladesso. Dobbiamo pensare partita dopo partita". La sfida di domenica dice("Una squadra ...

AntoVitiello : #Castillejo sta meglio, ha smaltito l'infiammazione al ginocchio. Oggi anche lui in gruppo con #Bennacer. #Pioli, t… - RaiSport : ? #Pioli: '#Milan come il #Leicester? Siamo solo all'inizio' 'Ci concentriamo sulla #Samp, #Ranieri importante per… - AnsaLombardia : Pioli 'Milan come Leicester? Siamo solo all'inizio'. Ci concentriamo sulla Samp, Ranieri importante per mia crescit… - sportli26181512 : Pioli: 'Con Ibra sono stato diretto. Firma per il quarto posto? Non è il momento...': Pioli: 'Con Ibra sono stato d… - PinoMeazza : RT @DiMarzio: #SampMilan | Le parole di #Pioli alla vigilia: 'Noi come il Leicester? In Italia abbiamo avuto Samp e Verona, non è irripetib… -