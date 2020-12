Post Salernitana-Cittadella: le voci degli allenatori (Di sabato 5 dicembre 2020) Per il Post Salernitana-Cittadella sono intervenuti in conferenza stampa gli allenatori delle due squadre per commentare il match dell’Arechi. Post Salernitana-Cittadella: Cosa ha detto Venturato (allenatore Cittadella) Il tecnico dei veneti, Roberto Venturato, è piuttosto rammaricato per la sconfitta che, a suo avviso, è apparsa immeritata: “Dal punto di vista generale sono certo che abbiamo fatto qualcosa 8n più della Salernitana. Reclamiamo un calcio di rigore nel primo tempo non decretato ed almeno 3/4 occasioni non sfruttate. Purtroppo abbiamo commesso un’ingenuita’ e siamo stati puniti oltre misura. Dispiace per la squadra che ha disputato una gara di grande personalità e per il risultato visto quello prodotto sul campo. Il ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 5 dicembre 2020) Per ilsono intervenuti in conferenza stampa glidelle due squadre per commentare il match dell’Arechi.: Cosa ha detto Venturato (allenatore) Il tecnico dei veneti, Roberto Venturato, è piuttosto rammaricato per la sconfitta che, a suo avviso, è apparsa immeritata: “Dal punto di vista generale sono certo che abbiamo fatto qualcosa 8n più della. Reclamiamo un calcio di rigore nel primo tempo non decretato ed almeno 3/4 occasioni non sfruttate. Purtroppo abbiamo commesso un’ingenuita’ e siamo stati puniti oltre misura. Dispiace per la squadra che ha disputato una gara di grande personalità e per il risultato visto quello prodotto sul campo. Il ...

