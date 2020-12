Mes | Renzi | ' ora o mai più | lasciamo stare Grillo e Salvini'

(Di sabato 5 dicembre 2020) Roma, 5 dic. (Adnkronos) - "Guideremo il G20 che è il più grande appuntamento di geopolitica mondiale. Guideremo il COP26, la conferenza sulla sostenibilità ambientale. Abbiamo 200 miliardi di euro da spendere. E davanti a mille morti al giorno abbiamo la necessità di spendere più soldi per la sanità, benché ne dicano Beppeo Matteo. Ora o mai più. Per questo l'Italia può e deve fare la differenza, adesso!". Lo scrive Matteonella enews.

(Adnkronos) Il presidente del Consiglio Conte è certo che la maggioranza reggerà sul voto del 9 dicembre sul Mes. Ma Italia Viva non farà la bella statuina. (Fanpage.it) Non ci giurerei" Renzi: "Se ...Il segretario del Pd interviene a "Il cantiere della Sinistra", il dibattito in streaming organizzato dalla fondazione Italianieuropei di Massimo ...